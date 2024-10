Calciomercato.it - “Violenza e razzismo”: indagine UFFICIALE e Daspo

(Di domenica 27 ottobre 2024) E’ stata aperta un’rispetto a quanto avvenuto in tribuna nel corso dell’ultima partita di campionato Si preannunciano provvedimenti serissimi e con dure conseguenze da parte delle autorità competenti nei confronti dei tifosi che, spiacevolmente, si sono resi protagonisti degli ennesimi insulti razzisti all’interno di uno stadio. Un comportamento inaccettabile a qualsiasi livello competitivo, ma che fa ancor più scalpore nel momento in cui questo avviene nel corso di uno degli eventi più attesi dell’anno. Tribunale (Ansa Foto) – Calciomercato.itIeri sera, in occasione del ‘Clasico’ giocato al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona, durante l’esultanza blaugrana per la terza rete messa a segno da Lamine Yamal si sono sentiti degli insulti razzisti nei confronti del fortissimo attaccante spagnolo.