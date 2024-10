Sport.quotidiano.net - Un derby senza scherzetto. Ma c’è chi vede le streghe

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nessuna sorpresa, ma tante conferme, per qualcuno positive, per altri meno: l’eredità deldi ieri al Mapei Stadiun è, di fatto, in una serie di impressioni che suffragano sensazioni già evidenziate nell’ultimo mese di campionato. La prima è che il Sassuolo ha effettivamente la miglior rosa del torneo, e il discorso non vale solo per le stelle più brillanti e note, perché la profondità dell’organico consente a Grosso di potersi affidare anche ai vari Iannoni, Ghion e Muharemovic, per citarne tre,inceppare né rallentare i meccanismi di gioco o alterarne la qualità, riuscendo comunque a dettare il ritmo.