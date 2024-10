Titanic, Kate Winslet svela un clamoroso dettaglio sulla scena cult: "Non era nemmeno una porta!" (Di domenica 27 ottobre 2024) La star di Omicidio a Easttown è tornata sull'argomento principe del kolossal di James Cameron. Ospite del talk show australiano The Project per promuovere il nuovo film da protagonista Lee, diretto da Ellen Kuras, Kate Winslet è tornata sull'annosa questione della porta galleggiante nella sequenza cruciale di Titanic. La star di Lee, biopic nel quale interpreta la fotoreporter Lee Miller, ha confessato un dettaglio inedito che non era mai stato svelato prima e che alimenterà sicuramente le discussioni dei fan intorno alla scena con DiCaprio. Colpo di scena L'attrice ha dichiarato che la porta su cui era sdraiata Rose in realtà non era affatto una porta ma un altro pezzo del set. Kate Winslet era Movieplayer.it - Titanic, Kate Winslet svela un clamoroso dettaglio sulla scena cult: "Non era nemmeno una porta!" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La star di Omicidio a Easttown è tornata sull'argomento principe del kolossal di James Cameron. Ospite del talk show australiano The Project per promuovere il nuovo film da protagonista Lee, diretto da Ellen Kuras,è tornata sull'annosa questione dellagalleggiante nella sequenza cruciale di. La star di Lee, biopic nel quale interpreta la fotoreporter Lee Miller, ha confessato uninedito che non era mai statoto prima e che alimenterà sicuramente le discussioni dei fan intorno allacon DiCaprio. Colpo diL'attrice ha dichiarato che lasu cui era sdraiata Rose in realtà non era affatto unama un altro pezzo del set.era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Titanic, Kate Winslet svela un clamoroso dettaglio sulla scena cult: "Non era nemmeno una porta!" - Ospite del talk show australiano The Project per promuovere il nuovo film da protagonista Lee, diretto da Ellen Kuras, Kate Winslet è tornata sull'annosa questione della porta galleggiante nella seque ... (msn.com)

Kate Winslet svela il mistero della porta in Titanic durante la promozione del film Lee - La verità sulla porta di Titanic Secondo Kate Winslet, il mistero non è mai stato riguardo a una porta, come molti credono, ma piuttosto a un pezzo di scena che ha sorpreso il pubblico. L’attrice ha ... (ecodelcinema.com)

Titanic, Kate Winslet svela nuovi dettagli sulla morte di Jack: "In realtà DiCaprio era inginocchiato" - anche a quasi trent'anni di distanza Kate Winslet ha fornito nuove informazioni sul dietro le quinte della memorabile scena della porta di Titanic. Nonostante sia uno dei film che ha incassato di ... (movieplayer.it)

Titanic, Winslet svela i segreti della scena della porta - Durante una sessione di domande e risposte in occasione dell’anteprima del suo prossimo film Lee, la co-protagonista Kate ... Winslet, alludendo alla possibilità di essere rimproverata dal regista per ... (lascimmiapensa.com)