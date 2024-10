Secoloditalia.it - Taverna Volpetti – Roma

(Di domenica 27 ottobre 2024)Via Alessandro Volta, 8 – 00153Telefono: 349/7186894 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/20€, primi 13/25€, secondi 20/30€, dolci 9€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì OFFERTA Costola della vicinissima e omonima gastronomia, una delle più fornite della Capitale, basa giustamente la sua cucina sull’eccellenza delle materie prime utilizzate, con proposte semplici all’insegna della tradizione ed esiti più che soddisfacenti. Il menù non è molto ampio ma segue la stagionalità, con numerosi innesti giornalieri indicati sulle lavagne. Nel corso delle nostre visite abbiamo provato diversi piatti, come la buona interpretazione della vignarola con fave, piselli, carciofi e guanciale scelta come antipasto.