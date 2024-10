Surroga del consigliere dimissionario: si va in Consiglio (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo le dimissioni da assessore e consigliere comunale, Michele Lombardi sarà ufficialmente sostituito da componente dell'amministrazione comunale di Macerata Campania. Il presidente del Consiglio comunale, Girolamo Stellato, ha convocato il Consiglio comunale con all'ordine del giorno la Surroga Casertanews.it - Surroga del consigliere dimissionario: si va in Consiglio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo le dimissioni da assessore ecomunale, Michele Lombardi sarà ufficialmente sostituito da componente dell'amministrazione comunale di Macerata Campania. Il presidente delcomunale, Girolamo Stellato, ha convocato ilcomunale con all'ordine del giorno la

