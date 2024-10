Stazione, si aggira per piazza Dante armato di un coltello: 50enne denunciato (Di domenica 27 ottobre 2024) Un 50enne livornese residente nel pisano è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno notato l'uomo nei pressi della Stazione ferroviaria e lo hanno sottoposto a controllo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico tipo 'pattada' della Livornotoday.it - Stazione, si aggira per piazza Dante armato di un coltello: 50enne denunciato Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unlivornese residente nel pisano è statoper possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno notato l'uomo nei pressi dellaferroviaria e lo hanno sottoposto a controllo trovandolo in possesso di una serramanico tipo 'pattada' della

