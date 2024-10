"Sono anestetizzata, non vi spaventate": Mara Venier spiazza tutti, cala il gelo in studio (Di domenica 27 ottobre 2024) "Non vi spaventate, Sono anestetizzata": Mara Venier lo ha detto nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio, domenica 27 ottobre, su Rai 1. La conduttrice, poi, ha spiegato di essere stata operata "ieri all'occhio destro". Un'informazione che ha spiazzato i telespettatori. L'occhio, in effetti, è apparso un po' bloccato, mentre il volto è sembrato provato. La Venier, insomma, non avrebbe ancora risolto i problemi con la vista, iniziati la scorsa estate. Qualche tempo fa al Corriere della Sera Mara aveva raccontato: "Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all'occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo". Liberoquotidiano.it - "Sono anestetizzata, non vi spaventate": Mara Venier spiazza tutti, cala il gelo in studio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Non vi":lo ha detto nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio, domenica 27 ottobre, su Rai 1. La conduttrice, poi, ha spiegato di essere stata operata "ieri all'occhio destro". Un'informazione che hato i telespettatori. L'occhio, in effetti, è apparso un po' bloccato, mentre il volto è sembrato provato. La, insomma, non avrebbe ancora risolto i problemi con la vista, iniziati la scorsa estate. Qualche tempo fa al Corriere della Seraaveva raccontato: "Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all'occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo".

