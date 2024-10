361magazine.com - Shaila Gatta senza freni, le confidenze a una gieffina al Gran Hermano

(Di domenica 27 ottobre 2024)nel suo ultimo giorno di permanenza alha fatto dellea unasul triangolo amoroso con Javier e Lorenzoalsi è mostratae ha fatto dellea unaspagnola su Javier e Lorenzo. In pratica ha confidato che quando si trovava nella casa delde Fratello baciava Javier ma pensava a Lorenzo. “Più passava il tempo e più capivo. Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, perché io avevo bisogno di capire quello che sentivo nel cuore. Però più succedeva e più non sentivo nulla quando lo baciavo e pensavo a Lorenzo. Ed ero nervosa perché dicevo ‘come mai penso a lui?’. Mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo. Non è mai scattato nulla tra me e lui. Prima ragionavo con il cervello e adesso con il cuore. Con Lorenzo sento che posso costruisci qualcosa.