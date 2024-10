Sfida Bucci-Orlando in Liguria: un test decisivo per la politica nazionale (Di domenica 27 ottobre 2024) Si aprono venti giorni intensi per la politica italiana, scanditi da tre elezioni regionali decisive che misureranno lo stato di salute degli schieramenti. A inaugurare questo ciclo è la Liguria, dove domenica e lunedì circa un milione e 400 mila elettori si recheranno alle urne. La regione, ancora scossa dall’arresto dell’ex governatore Giovanni Toti, vede L'articolo Sfida Bucci-Orlando in Liguria: un test decisivo per la politica nazionale proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sfida Bucci-Orlando in Liguria: un test decisivo per la politica nazionale Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si aprono venti giorni intensi per laitaliana, scanditi da tre elezioni regionali decisive che misureranno lo stato di salute degli schieramenti. A inaugurare questo ciclo è la, dove domenica e lunedì circa un milione e 400 mila elettori si recheranno alle urne. La regione, ancora scossa dall’arresto dell’ex governatore Giovanni Toti, vede L'articoloin: unper laproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi e cosa c’è in ballo alle elezioni in Liguria - Oltre alla presidenza della regione, ovviamente: protagonisti, locali e non solo, di una competizione che sembrava scontata e invece non lo è ... (ilpost.it)

Regionali Liguria, urne aperte: è sfida all’ultimo voto tra Bucci e Orlando | INFO - Regionali Liguria, urne aperte: è sfida all'ultimo voto tra Bucci e Orlando. Si vota oggi e domani, subito dopo ci sarà lo spoglio ... (strettoweb.com)

Candidati Presidente Liguria alle Elezioni Regionali 2024/ Chi sono Bucci, Orlando, Morra: tutte le liste - Chi sono i 9 candidati Presidente alle Elezioni Regionali Liguria 2024: liste e consiglieri Bucci, Orlando, Morra, Ferrando e gli altri ... (ilsussidiario.net)

Elezioni Liguria, sfida Bucci-Orlando: quando si vota - Elezioni regionali oggi, domenica 27 ottobre, in Liguria. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per la scelta del presidente della Regione insieme ai trenta componenti ... (padovanews.it)