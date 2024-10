Ilrestodelcarlino.it - Scuolabus sbanda e va fuori strada. Indagini in corso sulla dinamica

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unoieri si è ribaltato a San Faustino di Rubiera. Momenti di grande apprensione e paura per un incidente avvenutoprovinciale poco dopo mezzogiorno. Sul mezzo si trovavano solo l’autista (dipendente di un’azienda) e una collaboratrice del Comune. A bordo, fortunatamente, non erano ancora saliti gli alunni. Lostava infatti recandosi proprio a San Faustino per portare a casa i bambini della scuola primaria. Il mezzo, per cause ora ind’accertamento, è uscitoe si è poi ribaltato su un fianco: a quanto emerge, stava cercando di evitare un’altra auto che però non era presente quando sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate ad ascoltare chiunque abbia assistito alla scena e possa fornire ultieriori dettagli.