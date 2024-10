Roglic: "Non ho rimpianti per il Tour de France 2020" (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - Nonostante un'età non più verdissima, compensata da una carriera in bici cominciata tardi (solo nel 2011) dopo un inizio da saltatore con gli sci, Primoz Roglic entra di diritto nel poker dei grandissimi del ciclismo di oggi completato da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il tutto grazie a una carriera impreziosita da 4 vittorie alla Vuelta, 1 al Giro d'Italia, 1 in una Classica Monumento (la Liegi-Bastogne-Liegi 2020) e 1 titolo olimpico a cronometro a Tokyo, oltre a tappe vinte in tutti i Grandi Giri: un bottino nel quale pesa il rimpianto di quel Tour de France finora sempre sfuggito. Sport.quotidiano.net - Roglic: "Non ho rimpianti per il Tour de France 2020" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - Nonostante un'età non più verdissima, compensata da una carriera in bici cominciata tardi (solo nel 2011) dopo un inizio da saltatore con gli sci, Primozentra di diritto nel poker dei grandissimi del ciclismo di oggi completato da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il tutto grazie a una carriera impreziosita da 4 vittorie alla Vuelta, 1 al Giro d'Italia, 1 in una Classica Monumento (la Liegi-Bastogne-Liegi) e 1 titolo olimpico a cronometro a Tokyo, oltre a tappe vinte in tutti i Grandi Giri: un bottino nel quale pesa il rimpianto di queldefinora sempre sfuggito.

