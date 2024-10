Ragazzina di 14 anni aggredita e violentata a Bolzano alla fermata del bus: arrestato un 40enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Una Ragazzina di 14 anni è stava avvicinata e violentata alla fermata del bus a Bolzano. Il fatto, riportato dal quotidiano Alto Adige, è accaduto nella serata di venerdì 25 ottobre attorno alle 20. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la ragazza stava aspettando l’autobus nel rione Casanova ed era seduta sotto la pensilina quando è stata avvicinata da un uomo di 40 anni, di origini pachistane e residente a Bolzano. L’uomo le ha chiesto indicazioni stradali, poi si è fatto più insistente, con proposte e avances. Così la 14enne si è allontanata, ma l’uomo l’ha raggiunta, afferrandola e trascinandola dietro a un cespuglio dove l’ha violentata. Solo dopo una quindicina di minuti la Ragazzina è riuscita a scappare verso un passante che ha poi chiamato il 112. Il presunto violentatore è stato intercettato e fermato nelle vicinanze da una pattuglia della Polizia. Ilfattoquotidiano.it - Ragazzina di 14 anni aggredita e violentata a Bolzano alla fermata del bus: arrestato un 40enne Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi 14è stava avvicinata edel bus a. Il fatto, riportato dal quotidiano Alto Adige, è accaduto nella serata di venerdì 25 ottobre attorno alle 20. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la ragazza stava aspettando l’autobus nel rione Casanova ed era seduta sotto la pensilina quando è stata avvicinata da un uomo di 40, di origini pachistane e residente a. L’uomo le ha chiesto indicazioni stradali, poi si è fatto più insistente, con proposte e avances. Così la 14enne si è allontanata, ma l’uomo l’ha raggiunta, afferrandola e trascinandola dietro a un cespuglio dove l’ha. Solo dopo una quindicina di minuti laè riuscita a scappare verso un passante che ha poi chiamato il 112. Il presunto violentatore è stato intercettato e fermato nelle vicinanze da una pattuglia della Polizia.

