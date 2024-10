Quando va in onda Libera fiction di Rai 1: quante puntate ha la serie tv con Lunetta Savino (Di domenica 27 ottobre 2024) Lunetta Savino protagonista della fiction Rai, Quando va in onda Libera Libera è la nuova fiction con Lunetta Savino e Matteo Martari. Dopo Studio Battaglia, Lunetta Savino è di nuovo protagonista di una serie legal drama, genere sempre più diffuso in Italia. La Savino interpreta l’omonima protagonista, una giudice di origine siciliana che ha lottato duramente per affermarsi nel tribunale di Trieste e che da quindici anni è tormentata dalla morte misteriosa della figlia. Tra gli altri attori del cast troviamo anche Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo, Daisy Pieropan. Libera quante puntate sono su Rai 1 La fiction Libera va in onda in 4 puntate. La data del debutto è fissata al 19 novembre 2024, ogni martedì sera su Rai 1. Piperspettacoloitaliano.it - Quando va in onda Libera fiction di Rai 1: quante puntate ha la serie tv con Lunetta Savino Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)protagonista dellaRai,va inè la nuovacone Matteo Martari. Dopo Studio Battaglia,è di nuovo protagonista di unalegal drama, genere sempre più diffuso in Italia. Lainterpreta l’omonima protagonista, una giudice di origine siciliana che ha lottato duramente per affermarsi nel tribunale di Trieste e che da quindici anni è tormentata dalla morte misteriosa della figlia. Tra gli altri attori del cast troviamo anche Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo, Daisy Pieropan.sono su Rai 1 Lava inin 4. La data del debutto è fissata al 19 novembre 2024, ogni martedì sera su Rai 1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libera fiction Rai con Lunetta Savino: quando va in onda e cast - Lunetta Savino è al centro della nuova fiction Rai Libera. Si tratta di una storia che ruota intorno ... Ecco tutto quello che sappiamo su quando va in onda, sul cast e sulle puntate. La ... (ciakgeneration.it)

Libera, tutto quello che c'è da sapere sulla fiction Rai con Lunetta Savino - Libera, fiction Rai porta il pubblico tra giudici ... Libera è composta da 4 episodi e va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 19 novembre. Foto: Fabrizio Di Giulio / 11 Marzo ... (msn.com)

Teresa Battaglia quando va in onda? Anticipazioni Ninfa Dormiente e cast/ Elena Sofia Ricci: “Avevo detto no” - Teresa Battaglia quando va in onda? Anticipazioni Ninfa Dormiente, cast e quante puntate sono, Elena Sofia Ricci: "Girato in condizioni proibitive" ... (ilsussidiario.net)

Delitto Avetrana, bloccata la messa in onda della fiction: ricorso presentato dal sindaco della cittadina - Delitto Avetrana, bloccata la messa in onda della fiction: ricorso presentato dal sindaco della cittadina pugliese per rischio diffamazione ... (blitzquotidiano.it)