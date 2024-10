Premier League 2024/2025, finisce 2-2 Arsenal-Liverpool. Manchester City capolista (Di domenica 27 ottobre 2024) finisce 2-2 il big match tra Arsenal e Liverpool all’Emirates Stadium. E a sorridere, al termine di questa nona giornata di Premier League, è il Manchester City, che si gode la vetta solitaria in classifica a quota 23 punti, uno in più dei reds e cinque in più dei gunners. Ad avere più rimpianti è proprio la squadra di Mikel Arteta, che è reduce dalla sconfitta per 2-0 col Bournemouth e che oggi aveva difeso il vantaggio fino all’81’. A sbloccare il risultato al 9? è Bukayo Saka con una giocata da applausi: l’esterno dell’Arsenal scatta sulla fascia ed entra in area, poi mette a sedere Robertson e batte Kelleher con un missile sotto la traversa. Al 18? arriva il pareggio: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Diaz tocca di testa quel che basta per favorire la deviazione in rete di Van Dijk. Il pareggio dura fino al 43?. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024)2-2 il big match traall’Emirates Stadium. E a sorridere, al termine di questa nona giornata di, è il, che si gode la vetta solitaria in classifica a quota 23 punti, uno in più dei reds e cinque in più dei gunners. Ad avere più rimpianti è proprio la squadra di Mikel Arteta, che è reduce dalla sconfitta per 2-0 col Bournemouth e che oggi aveva difeso il vantaggio fino all’81’. A sbloccare il risultato al 9? è Bukayo Saka con una giocata da applausi: l’esterno dell’scatta sulla fascia ed entra in area, poi mette a sedere Robertson e batte Kelleher con un missile sotto la traversa. Al 18? arriva il pareggio: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Diaz tocca di testa quel che basta per favorire la deviazione in rete di Van Dijk. Il pareggio dura fino al 43?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premier League 2024/2025 : torna alla vittoria il Chelsea - Manchester United e Tottenham ko - La Premier League offre un piatto ricco in questa domenica autunnale, e in attesa del big match delle 17:30 italiane tra Arsenal e Liverpool, sono state ben tre le partite giocate in contemporanea nello slot orario precedente. Dopo il pari contro ... (Sportface.it)

Highlights e gol West Ham-Manchester United 2-1 - Premier League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di West Ham-Manchester United, sfida valevole per la nona giornata di Premier League 2024/2025. Accade tutto nel secondo tempo, anzi negli ultimi 15? di partita, a Londra. Formazione di casa che passa in ... (Sportface.it)

Highlights e gol West Ham-Manchester United 2-1, Premier League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di West Ham-Manchester United, sfida valevole per la nona giornata di Premier League 2024/2025. (sportface.it)

Torna in Premier a gennaio: ecco il primo acquisto del Milan - Gennaio di rivoluzione per il Milan che sembra nuovamente pronto a cambiare volto: tutto pronto per il calciomercato invernale ... (calciomercatonews.com)

LIVE – Premier League, 9ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - LONDRA (ENG). Ritorna in campo la Premier League con la 9ª giornata 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite ... (restodelcalcio.com)

Premier League 2024/2025: il Manchester United vince in rimonta, colpaccio Brighton - Gol ed emozioni nei match dell'ottava giornata di Premier League 2024/2025 andati in scena di sabato pomeriggio. Spicca il successo del Manchester United ... (sportface.it)