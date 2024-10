Patologie oncologiche femminile, la serata "Rosa" delle "Azzurre" di Forza Italia con la Lilt in nome della prevenzione (Di domenica 27 ottobre 2024) Una serata di sensibilizzazione alla prevenzione per le Patologie oncologiche femminili. E’ quella che si è svolta nel ristorante Margherita di Elice e organizzata da “Azzurri in Rosa” cui ha preso parte come responsabile regionale di Azzurro Donna Abruzzo di Forza Italia l’assessore comunale di Ilpescara.it - Patologie oncologiche femminile, la serata "Rosa" delle "Azzurre" di Forza Italia con la Lilt in nome della prevenzione Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi sensibilizzazione allaper lefemminili. E’ quella che si è svolta nel ristorante Margherita di Elice e organizzata da “Azzurri in” cui ha preso parte come responsabile regionale di Azzurro Donna Abruzzo dil’assessore comunale di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, successo di pubblico per il concerto benefico della Fondazione Veronesi - Napoli risponde con entusiasmo alla chiamata della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca oncologica. Sabato 12 ottobre, più di 500 persone si sono riunite nella suggestiva Navata Barocca del Comp ... (ilvescovado.it)

A NAPOLI - Fondazione Umberto Veronesi, concerto di raccolta fondi a sostegno dell’oncologia femminile - La Responsabile della nuova delegazione di Napoli di Fondazione Umberto Veronesi ETS, Marina Ciaravolo, ha mostrato da subito il suo grande impegno a sostegno della ricerca scientifica oncologica orga ... (napolimagazine.com)

Una serata in musica e parole per “armare” le donne contro il tumore - La serata in "musica e parole" per "armare" le donne alla battaglia contro il tumore, sarà venerdì 25 ottobre alle 20:30 ... (veronaoggi.it)

Colle B.za: il 18 prevenzione e nutrizione nella serata LILT - un incontro informativo dal titolo ''Prevenzione e Nutrizione al Femminile''. L’evento sarà un’importante occasione per approfondire il legame tra alimentazione e prevenzione oncologica, con un focus ... (casateonline.it)