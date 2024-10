Omicidio Sara Centelleghe, ragazza uccisa in casa a Bergamo. Confessa 19enne (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Delitto a Costa Volpino in provincia di Bergamo. Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe è stata ritrovata cadavere nella sua casa nella notte tra venerdì e sabato. Il 19enne Jashan Deep Badhan, elettricista di origine indiana, è stato arrestato per Omicidio volontario. Il giovane "ha Confessato" ha detto all'Adnkronos il suo avvocato, Omicidio Sara Centelleghe, ragazza uccisa in casa a Bergamo. Confessa 19enne L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Delitto a Costa Volpino in provincia di. Unadi 18 anni,è stata ritrovata cadavere nella suanella notte tra venerdì e sabato. IlJashan Deep Badhan, elettricista di origine indiana, è stato arrestato pervolontario. Il giovane "hato" ha detto all'Adnkronos il suo avvocato,inL'Identità.

