Nuova Kia Sportage 2025 | presentazione a novembre ultime info e video teaser

(Di domenica 27 ottobre 2024) Kia ha appena rilasciato il primoufficiale del suv Kiafacelift. L’auto è destinata a debuttare in Corea questo. Tre anni dopo il lancio del modello di quinta generazione, il SUV è pronto per un aggiornamento, vantando nuovi spunti di stile e aggiornamenti tecnologici all’interno. La vedremo poi in Europa da inizio. Ilsi concentra sulla rinnovata firma luminosa, allineando la Kiaal più recente linguaggio stilistico del brand. La parte anteriore ora appare più muscolosa, grazie a una coppia di fari più affilati e di sagoma verticale.anche la griglia rielaborata che le conferisce una linea più netta ed affilata. SORPRESE ESTETICHE Di profilo, non è cambiato molto, ma la parte posteriore ha una grafica LED modificata per un aspetto più pulito e moderno.