Monito del Papa | Non abbiamo bisogno di una Chiesa seduta e rinunciataria

"Per vivere davvero non si può restare seduti: vivere è sempre mettersi in movimento, mettersi in cammino, sognare, progettare, aprirsi al futuro". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa nella Basilica Vaticana a chiusura del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, commentando l'episodio evangelico del cieco Bartimeo, che "rappresenta anche quella cecità interiore che ci blocca, ci fa restare seduti, ci rende immobili ai bordi della vita, senza più speranza". Secondo il Pontefice, "questo può farci pensare, oltre che alla nostra vita personale, anche al nostro essere Chiesa del Signore". "Tante cose, lungo il cammino, possono renderci ciechi, incapaci di riconoscere la presenza del Signore, impreparati ad affrontare le sfide della realtà, a volte inadeguati nel saper rispondere alle tante questioni che gridano verso di noi", ha spiegato.

