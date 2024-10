Gqitalia.it - Modi è un film su Modigliani (e Tre giorni sulle ali della follia), effettivamente tra genio e sregolatezza

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'ultimoFesta del cinema di Roma 2024 è di Johnny Depp, alla sua seconda regia, presentato, fuori concorso e come opera di chiusura.che completa il titolo con l'espressione Trealiera uno dei progetti più attesi, pur non essendo in anteprima e avendo girato anche altri festival, non ha ancora una data di uscita vera e propria, ma è tenuto d'occhio dai fan dell’attore che è stato a lungo musa di Burton e ora, attraverso ile ladel pittore, forse racconta una parte di sé, con tutte le imperfezioni che undi questo genere deve avere per essere ricordato. A prestare il volto digliani, o Modì, c’è il nostro Riccardo Scamarcio che, dopo L’ombra di Caravaggio (su Netflix) di Michele Placido, sembra a suo agio nei ruoli di artista maledetto.