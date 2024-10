361magazine.com - Make-up di Halloween: ispirazioni per un trucco di tendenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il-up dipotrebbe non richiedere troppi sforzi se si opta per undia tema dark. Cosa occorre La notte die alle porte e le idee per realizzare iup perfetto fanno già capolino su Instagram e tiktok. Ma se non avessimo molto tempo a disposizione per realizzare il perfetto beauty look “da paura”? Abbandoniamo idee costose e difficili da replicare e concentriamoci quindi sudark e seducenti che ben si sposano con la notte di. PRODOTTI AD HOC EDAL WEB La box di prodotti-up di Lovrén è stata pensata per la notte dicon l’obiettivo di ricreare un look stregato a prezzi contenuti. LABBRA DARK – Il rossetto viola R6 per labbra intense e stregate. La formulazione cremosa e anti-age nutre le labbra grazie alla presenza di ingredienti naturali e acido ialuronico.