Maestre si accorgono di 3 bambini denutriti e sporchi: genitori condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli insegnanti della materna e della primaria di una scuola abruzzese si sono accorti delle condizioni di trascuratezza e malnutrizione, difficoltà relazionali e problemi di adattamento, in cui versavano tre bambini del loro istituto. Dopo l'allerta al servizio sociale intervengono le forze dell'ordine per verificare le condizioni familiari. L'articolo Maestre si accorgono di 3 bambini denutriti e sporchi: genitori condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli insegnanti della materna e della primaria di una scuola abruzzese si sono accorti delle condizioni di trascuratezza e malnutrizione, difficoltà relazionali e problemi di adattamento, in cui versavano tredel loro istituto. Dopo l'allerta al servizio sociale intervengono le forze dell'ordine per verificare le condizioni familiari. L'articolosidi 3a 3e 6di

