Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Odermatt fuori! Guida Steen Olsen, De Aliprandini non lontano dai migliori

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL10.26: Haugan all’intermedio ha 24 centesimi di ritardo 10.26: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Alexander, NOR, 1:04.31 2 Filip Zubcic, CRO, 1:04.33 (+0.02) 3 Henrik Kristoffersen, NOR, 1:04.39 (+0.08) 4 Thomas Tumler, SUI, 1:04.73 (+0.42) 5 Atle Lie McGrath, NOR, 1:04.81 (+0.50) 6 Zan Kranjec, SLO, 1:04.99 (+0.68) 7 Luca De, ITA, 1:05.07 (+0.76) 8 River Radamus, USA, 1:05.23 (+0.92) 9 Gino Caviezel, SUI, 1:05.39 (+1.08) 10 Alex Vinatzer, ITA, 1:05.51 (+1.20) 11 Alexander Schmid, GER, 1:05.57 (+1.26) 10.24: Anche Feller è! Stessa uscita di Brennsteiner e, tocca con lo scarpone ed esce per la tangente 10.23: Feller all’intermedio ha un ritardo di 13 centesimi 10.