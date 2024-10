Sport.quotidiano.net - L’incontentabile Grosso: "C’è tanto da migliorare"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Le partite sono tutte difficili, e quando le portiamo a casa vuol dire che abbiamo fatto bene". Bene ma non benissimo, però, il Sassuolo che vince il suo quinto derby – su 13 – e soprattutto centra la quinta vittoria nelle ultime sei gare, scavalcando lo Spezia e attestandosi appena un punto sotto la capolista Pisa. "Ci sono tante cose positive, ma ancoradae la volontà è quella di crescere ancora", aggiunge infatti l’allenatore del Sassuolo, che si traveste da incontentabile e manda a memoria un primo tempo chiuso sì in vantaggio di un gol, ma non interpretato al meglio.