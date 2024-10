Secoloditalia.it - La vera “resistenza” della sinistra (nevrotica)? Quella nei confronti della giustizia giusta…

(Di domenica 27 ottobre 2024) In un bellissimo libro, pubblicato da Raffaello Cortina, Francesco Mancini (insieme ad Amalia Cangemi) parla del paradosso nevrotico, il modo per il quale si resiste al cambiamento. Un’analogia che può essere applicata al rapporto che lega lamassimalista allaal cambiamento relativamente alla separazione dei poteri e al rapporto tra politica e magistratura. C’è stata unailluminata, socialista e garantista, che su questo tema è stata protagonista nella prima Repubblica. Ma da quando il Psi non esiste più, l’area del massimalismo all’interno dell’attualeha preso il sopravvento. Per cui si dice di voler difendere ciò che Montesquieu e altri autori introdussero nei sistemi liberali ma si resiste nel difendere le intromissioni di segmentimagistratura.