La protezione di Arianna Meloni sul ministro Giuli prima della puntata di Report | Alessandro ha il nostro appoggio Ma lui è sempre più solo

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alla fine per proteggere ilCulturaè scesa in campo lei., sorellapremier e caposegreteria politica di Fratelli d’Italia. A La Stampa nei giorni di passione del Collegio Romano spiega: «ha certamente il sostegno di Fratelli d’Italia, non gli è mai mancato». Ovvero, secondo il quotidiano torinese, chi ha puntato al logoramento delCultura deve finirla., fortemente voluto da Giorgia, è comunque. Lo ribadisce anche nell’intervista che andrà in onda oggi su Rai Radio 3. A “La lingua batte” spiega: «Ho ottime relazioni, alla luce del sole, con scrittori, artisti, cineasti», persino «migliori di quelli che ho con molti esponentipolitici, compresi quelli del mio partito». IlCultura nelle sue conversazioni private è stato netto.