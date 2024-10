Inter-Juve 4-4, pareggio show al derby d’Italia (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Se serviva uno spot per il calcio italiano, è arrivato. Inter-Juve ha fatto divertire, forse imprecare a vicenda i rispettivi tifosi, ma ha fatto anche esaltare il calcio italico che ha potuto godere di uno spettacolo senza eguali. Nerazzurri e bianconeri si sono rimontati vicendevolmente almeno tre volte, vantaggio di Zielinski, poi Vlahovic e Weah per la prima rimonta, ma è poi riemersa l'Inter fino al 4-2 (Mkihtaryan, Zielinski ancora su rigore, e Dumfries) salvo poi farsi riacciuffare dal determinante ingresso di Yildiz (doppietta). Il pari soddisfa sicuramente di più la Juve per il recupero finale, ma più di ogni altro lo avrà apprezzato Antonio Conte per il suo Napoli. Spettacolo totale Inzaghi sceglie Zielinski per sostituire Calhanoglu, in un reparto completato dai soliti Barella e Mkhitaryan, davanti c’è ovviamente al Thu-La. Sport.quotidiano.net - Inter-Juve 4-4, pareggio show al derby d’Italia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Se serviva uno spot per il calcio italiano, è arrivato.ha fatto divertire, forse imprecare a vicenda i rispettivi tifosi, ma ha fatto anche esaltare il calcio italico che ha potuto godere di uno spettacolo senza eguali. Nerazzurri e bianconeri si sono rimontati vicendevolmente almeno tre volte, vantaggio di Zielinski, poi Vlahovic e Weah per la prima rimonta, ma è poi riemersa l'fino al 4-2 (Mkihtaryan, Zielinski ancora su rigore, e Dumfries) salvo poi farsi riacciuffare dal determinante ingresso di Yildiz (doppietta). Il pari soddisfa sicuramente di più laper il recupero finale, ma più di ogni altro lo avrà apprezzato Antonio Conte per il suo Napoli. Spettacolo totale Inzaghi sceglie Zielinski per sostituire Calhanoglu, in un reparto completato dai soliti Barella e Mkhitaryan, davanti c’è ovviamente al Thu-La.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emozionante pareggio nel derby d’Italia : Inter e Juventus si dividono la posta con un clamoroso 4-4 - Facebook WhatsApp Twitter La sfida tra Inter e Juventus, conosciuta come “derby d’Italia”, ha deluso ogni previsione, regalando ai tifosi una partita ricca di emozioni. In un pomeriggio che ha visto il campo di San Siro diventare teatro di un ... (Gaeta.it)

Yildiz - Inter-Juve da sogno : ora seguirà il consiglio di Allegri - Linguaccia alla Del Piero, come promesso, ora però serve seguire il consiglio di Allegri: doppietta da sogno per Yildiz in Inter-Juve L’uomo che forse non ti aspetti. E che Thiago Motta non aveva schierato dal primo minuto. Infatti, il tecnico ... (Calciomercato.it)

Inter-Juventus memorabile: 4-4 show, Yildiz riprende i nerazzurri - Inter – Juventus 4-4: il big match della nona giornata di Serie A è una festa del gol memorabile, con ribaltoni e colpi di scena a ripetizione in una partita che celebra degnamente il derby d’Italia. (sportal.it)

Inter-Juventus 4-4, gol e highlights: partita show, Yildiz firma la rimonta - È stata una partita incredibile quella di San Siro, con la Juve che rimonta nel finale due gol di svantaggio. Cinque le reti nel solo nel primo tempo: al 15' sblocca Zielinski su rigore, ma Vlahovic e ... (sport.sky.it)

TJ - INTER-JUVENTUS 4-2 - Due parate clamorose di Di Gregorio: rischia ancora la Juve - Nel finale pareggio di Mkhitaryan e secondo rigore di Zielinski per ribaltare nuovamente la situazione- 3-2 ma partita apertissima. Juve male in difesa. 45'+3' - L'arbitro fischia la fine del primo ... (tuttojuve.com)

LIVE - Inter-Juventus, squadre che tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio - Una contro l’altra, ancora una volta, come in un racconto epico che non conoscerà mai la parola fine. Inter e Juventus si apprestano a scendere in campo a San Siro ... (fcinternews.it)