Il funerale di Cavini Una folla commossa per l’addio a ’Rino’ | Coraggioso e altruista

di Mattia Grandi Tante persone hanno voluto dare l'ultimo saluto ieri mattina, tra camera ardente e funerale celebrato nella chiesa di Nostra Signora di Fatima nel quartiere Pedagna, a Salvatore Cavini. 'Rino', che si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì all'età di 79 anni, era malato da tempo. Una battaglia che ha portato avanti con grande dignità e senza mai perdere quel sorriso che lo aveva sempre contraddistinto. Figura nota sulla scena politica imolese dalla fine degli anni '80, dopo l'esperienza lavorativa da operaio specializzato alla Cogne e tante battaglie da sindacalista, fu capogruppo di maggioranza nel Consiglio comunale della città e assessore nella giunta del sindaco Raffaello De Brasi. Poi il decennio da primo cittadino della sua amata Castel del Rio dal 1999 al 2009.

