Il Comune di Montesilvano si tinge di rosa nel mese della prevenzione del tumore al seno e invita le donne a fare gli screening

Si illumina di rosa per tre giorni, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, il Comune di Montesilvano: un gesto simbolico per sensibilizzare al tema della prevenzione del tumore al seno. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione e che ha coinvolto la commissione e l'assessorato Pari opportunità

