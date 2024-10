I precedenti di una regione da sempre in “bilico” (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI



Seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolto nell'inchiesta per corruzione che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, quasi un milione e mezzo di cittadini sono chiamati al voto per decidere il nuovo governatore e il Consiglio. La “battaglia” tra i due principali candidati si preannuncia serrata: da un lato, per il centrodestra l'ex sindaco di Genova Marco Bucci, dall'altro l'ex ministro della giustizia dem Andrea Orlando sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle. Agi.it - I precedenti di una regione da sempre in “bilico” Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) AGISeggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolto nell'inchiesta per corruzione che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, quasi un milione e mezzo di cittadini sono chiamati al voto per decidere il nuovo governatore e il Consiglio. La “battaglia” tra i due principali candidati si preannuncia serrata: da un lato, per il centrodestra l'ex sindaco di Genova Marco Bucci, dall'altro l'ex ministro della giustizia dem Andrea Orlando sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria al voto, seggi aperti oggi e domani. Sfida Bocci-Orlandi - AGI -- Seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolt ... (msn.com)

Liguria al voto, una regione in bilico - Elezioni in Liguria, Schlein e Conte sul palco insieme per Orlando: “Vinciamo per voltare pagina e fare gli interessi di tutti i liguri”. Teatro strapieno, il candidato esce per ringraziare chi è rima ... (informazione.it)

Maltempo, allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura ... (tg24.sky.it)

Europa League: Lazio in grande ascesa, agganciata la Roma nelle quote per il titolo. In Conference Fiorentina alle spalle del favorito Chelsea - ROMA - Primo posto in classifica nella fase campionato, tre vittorie su tre, miglior attacco e miglior difesa. La Lazio di Marco Baroni vola in Europa League e ... (agipronews.it)