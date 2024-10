Ilrestodelcarlino.it - I fratelli Giovannoni, operatori di pace. Una domenica dedicata al ricordo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una giornata per ricordare, ma soprattutto per attualizzare la memoria dei gemelli Gianni e Giorgio, morti a 92 anni, praticamente insieme, nel giro di un mese tra settembre e ottobre 2023, per molto tempo collaboratori di Giorgio La Pira, instancabilidie di speranza. È questo il senso dell’iniziativa promossa dalla Fondazione e dall’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, che faranno memoria e rifletteranno sul messaggio lasciato da queste due figure luminose per Firenze con il convegno “Lungo il Sentiero di Isaia. Gianni e Giorgiodi”oggi alle 15 nella sala Chiostrini in via della Dogana 3/r.