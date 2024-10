Oasport.it - Hockey pista: Forte dei Marmi in testa da solo in Serie A1

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La terza giornata della stagione regolare dellaA1 di2024-2025, fatta eccezione per il match tra Follonica e Trissino, visto che i toscani erano impegnati nella partita di Continental Cup giocata e persa contro lo Sporting Clube de Portugal (vinta 5-4 dai lusitani ai supplementari), è andata in archivio. Vince ancora ildeiche va dain, con un perentorio 1-4 esterno in casa del Bassano, così come ha fatto il Lodi, abile a imporsi 1-2 in casa del Sarzana. Pirotecnici 3-3 nei match Giovinazzo-Novara, Monza-Valdagno e Montebello-Grosseto, in tre gare ricche di gol e di emozioni, mentre il Viareggio ha regolato 5-2 Sandrigo. Di seguito i tabellini e la nuova classifica del Campionato Italiano. CAMPIONATOA1 – 3a GIORNATA – Note tecniche Sabato 26 ottobre 2024 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)INDECO A.F.P.