Here, Tom Hanks e Robin Wright di nuovo insieme dopo Forrest Gump: "Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato" (Di domenica 27 ottobre 2024) Le due star del nuovo film di Robert Zemeckis sono tornate a lavorare insieme a trent'anni di distanza. Tom Hanks ha partecipato alla première di Here, il nuovo film diretto da Robert Zemeckis, organizzata all'AFI Fest di Los Angeles, e ha raccontato com'è stato lavorare di nuovo con la sua ex co-protagonista in Forrest Gump, Robin Wright. Il film adatta il graphic novel di Richard McGuire e per l'occasione ha riunito diversi nomi che all'epoca lavorarono a Forrest Gump, a partire dal regista Robert Zemeckis, fino allo sceneggiatore Eric Roth e ai due protagonisti. Tutto come prima "Tutti mi chiedevano come fosse stata la reunion. Sapete com'è stato? È stato come dire 'Ehi, come stai?'. Abbiamo semplicemente ripreso Movieplayer.it - Here, Tom Hanks e Robin Wright di nuovo insieme dopo Forrest Gump: "Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le due star delfilm di Robert Zemeckis sono tornate a lavorarea trent'anni di distanza. Tomha partecipato alla première di, ilfilm diretto da Robert Zemeckis, organizzata all'AFI Fest di Los Angeles, e ha raccontato com'è stato lavorare dicon la sua ex co-protagonista in. Il film adatta il graphic novel di Richard McGuire e per l'occasione ha riunito diversi nomi che all'epoca lavorarono a, a partire dal regista Robert Zemeckis, fino allo sceneggiatore Eric Roth e ai due protagonisti. Tutto come prima "Tutti mi chiedevano come fosse stata la reunion. Sapete com'è stato? È stato come dire 'Ehi, come stai?'.semplicemente

