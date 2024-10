Halloween, un giro d’affari da 200 milioni: l’economia non conosce paura (Di domenica 27 ottobre 2024) Halloween, con le sue radici antiche e un fascino tra il macabro e l’inquietante, è ormai un appuntamento fisso anche in Italia. Non si tratta solo di dolcetti e travestimenti: la notte del 31 ottobre è diventata un vero business, tra costumi originali, cene a tema e feste private. Ma quanto costa divertirsi tra streghe e fantasmi? L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha fatto i conti, evidenziando rincari e nuove tendenze. E per chi vuole vivere un Halloween tutto l’anno, c’è chi è disposto a spendere per abitare vicino a vere case “infestate”, luoghi pieni di leggende che fanno salire i prezzi al metro quadro. I numeri del successo di Halloween in Italia Secondo un’indagine di Confesercenti-Swg, Halloween genera ogni anno un giro d’affari stimato intorno ai 200 milioni di euro. Quifinanza.it - Halloween, un giro d’affari da 200 milioni: l’economia non conosce paura Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024), con le sue radici antiche e un fascino tra il macabro e l’inquietante, è ormai un appuntamento fisso anche in Italia. Non si tratta solo di dolcetti e travestimenti: la notte del 31 ottobre è diventata un vero business, tra costumi originali, cene a tema e feste private. Ma quanto costa divertirsi tra streghe e fantasmi? L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha fatto i conti, evidenziando rincari e nuove tendenze. E per chi vuole vivere untutto l’anno, c’è chi è disposto a spendere per abitare vicino a vere case “infestate”, luoghi pieni di leggende che fanno salire i prezzi al metro quadro. I numeri del successo diin Italia Secondo un’indagine di Confesercenti-Swg,genera ogni anno unstimato intorno ai 200di euro.

