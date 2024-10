Giornata di festa per i 100 anni dello scoutismo (Di domenica 27 ottobre 2024) Giornata di festa per lo scautismo cattolico nella Diocesi di Carpi che quest’anno compie 100 anni. Nel pomeriggio, si sono svolte varie attività a livello di Zona Agesci a Carpi, in piazza Martiri, che hanno visto coinvolti lupetti, coccinelle e castorini. "Gioco, Avventura e Servizio continuano ad essere le parole chiave della nostra proposta – affermano i responsabili dell’Agesci Zona di Carpi, Matteo Gatti e Maria Grazia Rizzatti –. Declinate in modo diverso a seconda dell’età, accompagnano i bambini e i ragazzi durante tutto il cammino in associazione". Ilrestodelcarlino.it - Giornata di festa per i 100 anni dello scoutismo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024)diper lo scautismo cattolico nella Diocesi di Carpi che quest’anno compie 100. Nel pomeriggio, si sono svolte varie attività a livello di Zona Agesci a Carpi, in piazza Martiri, che hanno visto coinvolti lupetti, coccinelle e castorini. "Gioco, Avventura e Servizio continuano ad essere le parole chiave della nostra proposta – affermano i responsabili dell’Agesci Zona di Carpi, Matteo Gatti e Maria Grazia Rizzatti –. Declinate in modo diverso a seconda dell’età, accompagnano i bambini e i ragazzi durante tutto il cammino in associazione".

