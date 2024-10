Giappone, urne aperte: Ishiba in bilico (Di domenica 27 ottobre 2024) 4.35 In Giappone,dove è già mattina, si sono aperti i seggi in una delle elezioni più combattute degli ultimi anni. Il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba e il suo partito conservatore Liberal Democratic Party (LDP) affrontano una sfida storica, con il rischio concreto di ottenere il peggior risultato elettorale dal 2009. I sondaggi indicano che l'LDP e il suo alleato di coalizione potrebbero non riuscire a conquistare la maggioranza, compromettendo così la stabilità del governo e mettendo in discussione la leadership di Ishiba. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 4.35 In,dove è già mattina, si sono aperti i seggi in una delle elezioni più combattute degli ultimi anni. Il nuovo primo ministro Shigerue il suo partito conservatore Liberal Democratic Party (LDP) affrontano una sfida storica, con il rischio concreto di ottenere il peggior risultato elettorale dal 2009. I sondaggi indicano che l'LDP e il suo alleato di coalizione potrebbero non riuscire a conquistare la maggioranza, compromettendo così la stabilità del governo e mettendo in discussione la leadership di

