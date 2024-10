Galline in fuga dalla padella (Di domenica 27 ottobre 2024) Erano riuscite a scappare da un’azienda avicola, una di quelle fabbriche monstre dove migliaia di polli in batteria sono costretti a sfornare uova 24 ore su 24. Ce l’avevano finalmente fatta ad afferrare con un’ala le chiavi dell’auto del padrone e a scappare dalle campagne lodigiane, salvo poi perdersi – smarrite, stanche e affamate – alla periferia sud di Milano. No, non è così poetica la storia delle due Galline salvate dalla Polizia locale in quel brutto Suk abusivo da fiera dell’est (anche qui niente poesia: non siamo dentro la famosa canzone di Angelo Branduardi) che è piazzale Cuoco. I due poveri volatili erano in realtà stati chiusi a chiave dentro un’auto, evidentemente di uno degli ambulanti irregolari che “anima” quel mercatino. Destinati con ogni probabilità a essere venduti. L’abitacolo trasformato in un'aia-prigione sporca, senz’aria, senza cibo. Ilgiorno.it - Galline in fuga dalla padella Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Erano riuscite a scappare da un’azienda avicola, una di quelle fabbriche monstre dove migliaia di polli in batteria sono costretti a sfornare uova 24 ore su 24. Ce l’avevano finalmente fatta ad afferrare con un’ala le chiavi dell’auto del padrone e a scappare dalle campagne lodigiane, salvo poi perdersi – smarrite, stanche e affamate – alla periferia sud di Milano. No, non è così poetica la storia delle duesalvatePolizia locale in quel brutto Suk abusivo da fiera dell’est (anche qui niente poesia: non siamo dentro la famosa canzone di Angelo Branduardi) che è piazzale Cuoco. I due poveri volatili erano in realtà stati chiusi a chiave dentro un’auto, evidentemente di uno degli ambulanti irregolari che “anima” quel mercatino. Destinati con ogni probabilità a essere venduti. L’abitacolo trasformato in un'aia-prigione sporca, senz’aria, senza cibo.

