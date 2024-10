Sport.quotidiano.net - Figline, trasferta brivido. Il San Donato sfida Foligno

(Di domenica 27 ottobre 2024) Promette fuoco e fiamme questa nona giornata con la terza partita di fila in otto giorni. Grande attenzione sulladela Montevarchi e sul SanTavarnelle che riceve la Fulgensoggi alle 14,30. Aquila Montevarchi-(arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Fari puntati sul derby che ilè deciso a capitalizzare cercando di ripetere l’ottima prova fornita mercoledì con il Grosseto. Servirà una prova di spessore del reparto difensivo per tenere a bada i rossoblù che dopo la débâcle di Livorno avranno sete di rivalsa. Per ilsicure le assenze del centrocampista Degl’Innocenti e dell’attaccante Bruni. Tronconi prima della gara dovrà risolvere se utilizzare il portiere titolare Pagnini (nella foto) tenuto a riposo mercoledì o puntare sul giovane Daddi che contro il Grosseto ha esordito alla grande.