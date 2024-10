Panorama.it - Festa del Cinema di Roma 2024: i look più belli

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inaugurata il 16 ottobre con il film Berlinguer. La grade ambizione - diretto da Andrea Segre - la 19ª edizione del Festival deldivolge ormai al termine. Dopo aver ospitato ben 187 film, accompagnati da numerosi red carpet, è giunto il momento di tirare le somme e stabilire chi ha davvero lasciato il segno in fatto di stile sul tappeto rosso. Elegante e sofisticata, Luisa Ranieri ha capito qual’è il suo stile e non ha sbagliato un colpo, prima di Stella McCartney poi in Giorgio Armani, ha fatto del total black la sua arma vincente. Tra le protagoniste non possiamo non menzionare Elodie, che ha portato nella capitale una ventata di stile ispanico combinato alla sua eleganza naturale. Raffinata anche l’attrice Giulia Maenza in Fendi total white e Valentinani tra fiocchi e spacchi firmata Mach & Mach.