F1 GP Messico Leclerc | Non sono contento del lavoro che ho fatto

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Carlos sta andando forte e io sto andando piano. Quindi alla fine non è una questione di Carlos, maio che non sto facendo un buon. E’ stato difficile perché nelle FP1 non ho corso, nelle FP2 eravamo in ritardo sul programma, però alla fine nona mio agio nella macchina per ora”. Queste le parole di Charlesai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP del, che ha concluso in quarta posizione. “L’unica cosa positiva è che ero il più veloce nel passo gara, quindi è una buona cosa. Sapevo che la gara ha più potenziale domani rispetto che oggi, per me. Detto questo, non giustifica i tre decimi. Nondelche hooggi. Non è tutto perso, ma non voglio pensare al lato positivo adesso. Houn bruttoe basta,arrabbiato e domani vedremo.