Elezioni in Georgia i dubbi degli osservatori internazionali | Pressioni e intimidazioni a rischio la segretezza di un voto ogni quattro

(Di domenica 27 ottobre 2024) All’indomani dellelegislative in, il partito di governo canta vittoria e le opposizioni filo-occidentali denunciano brogli e irregolarità. Ma quanto c’è di vero nelle accuse rivolte dalla coalizione pro-Ue all’esecutivo di Tbilisi? Una prima risposta, seppur molto cauta e sicuramente non definitiva, arriva dagli. Antonio Lopz-Isturiz White, capodel Parlamento europeo, ha descritto l’esito deldi ieri, sabato 26 ottobre, come un «arretramento della democrazia». Ma quando in conferenza stampa gli è stato chiesto sefossero state rubate o meno, il rappresentante dell’eurocamera si è rifiutato di rispondere.