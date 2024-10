Ilrestodelcarlino.it - E’ la miglior gara dell’era Stellone. Ma ora bisogna guardare a Gubbio

(Di domenica 27 ottobre 2024) La grande bellezza della Vis contro il Carpi va goduta in fretta. Sia perché nel calcio la partita più importante è sempre la prossima, sia perché il calendario non dà tregua e tra due giorni si scavalla verso. Siccome però partite così sono merce rara, i tifosi hanno indugiato a lungo venerdì notte fuori dai cancelli: applausi e complimenti a non finire ai biancorossi. E gioia doppia per la curva Prato, visto che c’era un pezzetto di derby dentro la partita, con i tifosi fanesi mescolati in gemellaggio ai carpigiani: ‘Guida non mollare’, lo striscione più beffardo, riferito al presidente dell’Alma ripudiata dalla città. E’ stata lapiù bella della gestione, per ammissione del mister. E probabilmente la più brillante di questi 7 anni filati di C, anche se i 16 punti attuali non costituiscono la partenzae (Banchini con 17 aveva fatto meglio).