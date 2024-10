Gaeta.it - Due giovani coinvolti in un incidente stradale ad Avellino: intervento immediato dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unnella tarda serata di ieri ha coinvolto due ragazzi ad, portando entrambi al pronto soccorso. La collisione, che ha avuto luogo in via Pescatori, ha visto un motorino scontrarsi con un’auto. Le forze dell’ordine e isono giunti prontamente sul posto per gestire la situazione e garantire il supporto necessario aiferiti. Le loro condizioni, secondo le ultime notizie, non sarebbero gravi, ma la dinamica dell’richiede un’analisi approfondita. L’in via pescatori L’è avvenuto attorno alle 22:00 di ieri sera, un orario in cui molte persone si trovano ancora per le strade di. I due ragazzi, di 15 e 16 anni, si trovavano a bordo di un motorino quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente con un’auto.