Draper-Khachanov oggi in tv | orario canale e diretta streaming finale Atp Vienna 2024

Jack Draper se la vedrà oggi contro Karen Khachanov nella finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Quarto confronto in carriera tra i due giocatori, approdati con merito all'atto conclusivo dell'Erste Bank Open. Il britannico, dopo i tre set contro Machac, ha superato per 2-0 Musetti ma è apparso in condizioni precarie. Sta benissimo invece Khachanov, che insegue la sua nona vittoria consecutiva dopo le quattro ottenute la scorsa settimana ad Almaty, che gli sono valse il titolo. Il russo conduce 2-1 nei precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Draper e Khachanov scenderanno in campo oggi, domenica 27 ottobre, sul Centre Court alle ore 13.00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

