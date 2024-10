Gaeta.it - Doppia nascita a Cercò: la cicogna torna a volare sopra il piccolo borgo lunigianese

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della Lunigiana, ildi, con i suoi appena 1.960 abitanti, riacquista un significato speciale. Dopo un’intera generazione senza nuovi nati, laha fatto nuovamente visita a questo pittoresco paesino del comune di Tresana. In un intervallo di poche settimane, due neonati, Alessandro e Tommaso, sono venuti alla luce, portando un’ondata di gioia tra residenti e genitori. Le due mamme, Natascia e Ilaria, condividono il sogno di un’infanzia serena per i loro bambini, che cresceranno come vicini di casa. Una storia di attesa e speranza Tre decenni fa, l’ultimasi posò in questo angolo nascosto della Toscana, segnando un’epoca in cui i bambini erano più numerosi e le famiglie più unite.