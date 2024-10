Gaeta.it - Controlli dei carabinieri a Napoli: minorenni sorpresi con coltelli durante la movida

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’operazione di controllo effettuata daidella compagnia Centro di, due minorennni, di 16 e 14 anni, sono stati trovati in possesso dicon lame lunghe 23 centimetri. L’incidente è avvenuto nei pressi dei noti locali delladi Chiaia e nel centro storico di, zone frequentate da tanti giovani. Questo episodio getta luce su una preoccupante tendenza alla violenza tra i più giovani e sull’importanza deida parte delle forze dell’ordine. Il controllo deinellanapoletana La serata di festa che animava i luoghi più amati dai giovani napoletani è stata interrotta daieffettuati dalle pattuglie dei. Insieme a squadre del nucleo radiomobile e del reggimento Campania, i militari hanno pattugliato i vicoli e le piazze dove i ragazzi si ritrovano per divertirsi.