Come fare puttering l' arte di bighellonare per ricaricare la mente

(Di domenica 27 ottobre 2024)? Suona un po' strano, tipo qualcosa che non diresti mai davanti alla nonna. Però in realtà non è affatto una parolaccia, anzi. Il verbo "putter" significapiccole attività o lavori in modo casuale, senza fretta o un grande scopo. È un po'in modo produttivo, se così si può dire. Tipo quando ti aggiri per casa, magari aggiusti una cosa qua e là, senza pressioni. Dietro questo termine dal sapore leggercomico si nasconde una delle abitudini più rilassanti – e produttive – del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Mentre il mondo corre verso la prossima scadenza o riunione, Bezos passa un'ora a "putterare" in giro per casa, facendo piccole cose, senza una meta precisa, ma con grande serenità.