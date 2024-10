Ilrestodelcarlino.it - Coach Leka: "Siamo un cantiere aperto": "Questa squadra è a caccia di un’identità"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "un, ora cercheremo di fare il punto. Ricette strane non ne ho, ma so cheancora ha margine a livello fisico perché alcuni sono indietro, basti vedere che non ho più rimesso Imbrò. E alla fine ho lasciato in campo quelli che si sbucciano le ginocchia". In poche parole Spiroriassume tanti problemi nel dopo-partita di Milano, il quarto stop consecutivo che accende pesantemente tutti gli allarmi in casa Vuelle.significa lavori in corso e forse bisognerà rimettere le mani nella costruzione di, prima che sia troppo tardi. Avere un americano che chiude a zero punti, come King, è un ’lusso’ che non ci può permettere in un campionato dove ognipuò schierarne solo due: deve produrre, senza tanti discorsi.