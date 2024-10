Metropolitanmagazine.it - Classifica radio 18-24 ottobre: Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini si conferma al primo posto

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella top ten dellaelaborata da Earone sulla settimana 43 (18-24), rimane invariato il podio, con un ritorno nelle posizioni più calde della chart di un’amatissima artista. Ghali con Niente Panico, ultimo singolo dell’artista italotunisino, che segue il grande successo dell’estate Paprika, scende alla #9 alla #10. Perde quattro posizioni Die With A Smile di Lady Gaga (fresca di pubblicazione del nuovo singolo, Disease) e Bruno Mars, che dalla #5 si fermano alla #9. In discesa anche Achille Lauro con Amore Disperato, che questa settimana troviamo alla #8 (nella w42 alla #4). Alla stesura del brano, firmato dallo stesso artista insieme a Federica Abbate, ha contribuito anche Olly. Stabile alla #7 Ragni di Tananai, che nel corso delle sue sette settimane di permanenza in top ten, aveva raggiunto il terzodella chart con il suo ventiquattresimo singolo.