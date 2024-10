Chiusura notturna dell’autostrada A24: lavori urgenti dal 28 al 31 ottobre (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A L’Aquila, la concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato la Chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A24, al fine di effettuare lavori di manutenzione essenziali. Questa Chiusura, che avrà luogo nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre, si estenderà dalle ore 22:00 fino alle 06:00 del giorno successivo. Tutte le informazioni relative a questa operazione sono cruciali per gli automobilisti e i pendolari che attraversano regolarmente questa arteria, specialmente per coloro che si dirigono verso la Tangenziale Est. Dettagli della Chiusura del tratto autostradale La Chiusura riguarderà specificatamente il Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24, nella parte compresa tra lo Svincolo di Portonaccio e la Tangenziale Est. Gaeta.it - Chiusura notturna dell’autostrada A24: lavori urgenti dal 28 al 31 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A L’Aquila, la concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato latemporanea di un trattoA24, al fine di effettuaredi manutenzione essenziali. Questa, che avrà luogo nei giorni 28, 29, 30 e 31, si estenderà dalle ore 22:00 fino alle 06:00 del giorno successivo. Tutte le informazioni relative a questa operazione sono cruciali per gli automobilisti e i pendolari che attraversano regolarmente questa arteria, specialmente per coloro che si dirigono verso la Tangenziale Est. Dettagli delladel tratto autostradale Lariguarderà specificatamente il Tronco di Penetrazione UrbanaA24, nella parte compresa tra lo Svincolo di Portonaccio e la Tangenziale Est.

