Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A (Di domenica 27 ottobre 2024) La seconda giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di Calcio a 5 è ha mandato in archivio il solito carico di gol ed emozioni dai palazzetti di tutta Italia. Vittorie esterne per L84, che si è imposta 4-5 in casa di Pesaro, Petrarca, 3-4 a Benevento, e Roma, 3-6 nella tana del Cosenza, con punti pesanti ottenuti dai piemontesi, dai veneti e dai capitolini. Affermazioni interne, in match sempre molto combattuti, per Sporting Sala Consilina – con un 4-3 sofferto contro la Sandro Abate -, per la Came Trevisto che l’ha spuntata 3-2 sull’Active Network e del Genzano, capace di battere 3-1 la Fortitudo Pomezia. Infine il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli: padroni di casa dominanti con un 5-0 roboantissimo nei confronti di una compagine partenopea incapace di reagire. Oasport.it - Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lagiornata della stagione regolare 2024-2025 dellaA dia 5 è ha mandato in archivio il solito carico di gol ed emozioni dai palazzetti di tutta Italia. Vittorie esterne per L84, che si è imposta 4-5 in casa di Pesaro, Petrarca, 3-4 a Benevento, e Roma, 3-6 nella tana del Cosenza, con punti pesanti ottenuti dai piemontesi, dai veneti e dai capitolini. Affermazioni interne, in match sempre molto combattuti, per Sporting Sala Consilina – con un 4-3 sofferto contro la Sandro Abate -, per la Came Trevisto che l’ha spuntata 3-2 sull’Active Network e del Genzano, capace di battere 3-1 la Fortitudo Pomezia. Infine il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli: padroni di casa dominanti con un 5-0 roboantissimo nei confronti di una compagine partenopea incapace di reagire.

Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continua la corsa a tre al vertice della Prima Categoria B: Castelfrettese, Osimo e Montemarciano. In Seconda C con la sconfitta del Le Torri in casa della Serrana a guidare la classifica è il Cupramontana e l’ Avis Arcevia IN ... (Vallesina.tv)

In Prima B, i match più interessanti sono Castelfrettese-Borgo Minonna, Borghetto-Osimo e Olimpia Marzocca-Castelbellino. In Seconda C, ci sono Cupramontana-Chiaravalle e Avis Arcevia-Corinaldo VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Ci sarà da divertirsi in ... (Vallesina.tv)

Dopo tre partite semplicemente perfette nel Gruppo 8 del Main Round della Champions League di calcio a 5, la Meta Catania - squadra campione d'Italia del ... (oasport.it)

CAMPIONATO CALCIO A 5 GROSSETO Iniziano a definirsi le classifiche della prima fase del campionato di Grosseto: nel girone A, infatti, rimane una coppia sola al comando, quella formata da Fc Abitand ... (grossetosport.com)

La squadra di calcio a 5 d.i.r. dell'asd Format Ferrara vince il campionato italiano 2024 della Fisdir, ottenendo la promozione in serie B. Grandi risultati e riconoscimenti per i giocatori con disabi ... (ilrestodelcarlino.it)